„See kõik kõlas liiga hästi, et tõsi olla, ja nii juhtuski,“ kirjeldes Jaye’i tagantjärele kiiresti arenenud suhet. Ent samas tunnistas naine, et märkas ka punaseid lippe. Eriti suur ohumärk oli see, et Jason ei olnud nõus naisega telefonis rääkima või sõnumeid saatma, kuid pani selle mehe hõivatuse arvele.