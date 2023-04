Sidumismängudega kevadväsimuse vastu

2017. aastal teadusajakirjas Plos One avaldatud uuring leidis, et inimesi, kellele meeldib piirideta seks on palju rohkem kui me arvame. Uuringust selgus, et umbes 20 protsenti küsitletutest ütles, et on oma partnerit kinni sidunud või olnud seksi ajal ise kinni seotud. Umbes 15 protsenti vastas, et nad on oma partnerit mänguliselt piitsutanud või seksimängu osana piitsutanud. Kolmandik aga teatas, et on oma partnerit seksimise ajal – konsensuslikult loomulikult – peksnud või seksi ajal ise peksa saanud. Numbrid näitavad, et inimestele pole valuvõtetega seks miski tabuteema.