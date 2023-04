Kardioloog paneb südamele: kui vererõhk on aeg-ajalt või pidevalt sellise näitajaga, võiks endale aparaadi muretseda

„Kui inimene võtab tablette, võiks ka vererõhuaparaat kodus kindlasti olemas olla. Siis on kindel, et ta on vererõhuhaige ning tal on vaja erinevatel päevadel ja erinevates situatsioonides rõhku kontrollida,“ soovitab kardioloog, professor Margus Viigimaa Naistelehes.