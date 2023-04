Mure kella ei küsi! Ämmaemanda nõuandetelefonilt saab alati abi: on ette tulnud ka planeerimata kodusünnituse juhendamist

Kuigi Eestis on suur tervishoiutöötajate põud, on meil õnnestunud üles leida parimad oma ala spetsialistid. Kõik nõuandetelefoni ämmaemandad on kõrgelt koolitatud ja pärjatud tiitlitega nagu rahvaämmamend, aasta ämmaemand jne. Suurepärane kollektiiv on kindlasti üks meie edu aluseid.

Paratamatult tekivad mured ootamatult ning sageli just õhtuti ja nädalavahetuseti. Need on ka nõuandetelefoni kõige töisemad ajad. Päeval on sageli võimalik tabada ka enda arsti või ämmaemandat, kuid töövälisel ajal on mure justkui kaks korda suurem. Öösiti on põhimuredeks imiku gaasivalud, ootamatult alanud sünnitus, imetamisprobleemid, rasedusega seotud mured jms. Vahel on loomulikult ka sootuks teistsuguseid probleeme, näiteks uuris helistaja kell üks öösel, kas rase hommikul kohvi tohib juua.