Tunned end puudutatuna? Need on viis kõige isekamat tähemärki

1. Jäär

Kui Jäär saab selgeks, mida ta tahab, on ta valmis selle nimel ka tegutsema. Ja see ei ole halb asi. Ainult, et vahel võib ta üle piiri minna. Jääradel kipub olema „mina esimesena“ suhtumine ja suur kindlameelsus.

Kõige lihtsam on seda seletada toidupoe näitega: kui oled koos Jääraga koos ja riiulil on viimane toode, mida mõlemad soovite, ei jäta ta selle eest võitlust pidamata. Kahju küll, aga ta peab selle saama.

Kui sina, kallis Jäär, tundsid ennast siin ära, siis proovi vahel ka teiste heaolu nimel möönduste tegemist. Me saame aru, et sa ei kannata ebamugavustunnet - kellele see ikka meeldiks - aga kompromissid on elu loomulik osa.

2. Sõnn

Kuigi Sõnni tähtkuju on mõneti just stabiilsuse ja usaldusväärsuse teenäitaja, võib tema soov turvalisuse järele muuta ta ahneks ja materjalistlikuks. Samuti võib Sõnn muutuda ülitundlikuks, üliemotsionaalseks ja olla tugeva omandiinstinktiga.

Kui tunned ennast ära, siis sa ei pea pidevalt enama poole püüdlema. Naudi oma suhteid sellisena, nagu need on ja ära ole agressiivne. Sul on kõik olemas ja sa ei pea ennast tõestama.

3. Kaksikud

Kuigi Kaksikute tähemärk võib olla väga vastutulelik ja mitmekülgne, võib ta ka muutuda kiiremini, kui arvata oskad. Just tema muutlik iseloom on põhjus, miks ta võib paista edeva ja pealiskaudsena.

Kui oled koos Kaksikute tähemärgi esindajaga peol ja ühel hetkel avastad, et tegemist ei ole sama inimesega, kellega koos taksos sõitsid, on see üpris normaalne. Nad kipuvad ümbritseva keskkonnaga enda põhjustel kohanema ja suurt ei hooli, kas see ka sulle sobib.

Hea Kaksikute esindaja, kui tunned ennast ära, siis jäta meelde, et oluline on õppida jääma iseendaks. Kui su sõbrad on sinuga koos, siis ei ole see sinu maine või varade pärast, vaid sinu enda! Sa ei pea mängima kedagi teist, vaid lihtsalt tundma end oma nahas mugavalt.

4. Lõvi