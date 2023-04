Eesti mehe huvitav tähelepanek: naised, teie autod on palju räpasemad kui mehe voodilinad

„Naised, teie autod on palju räpasemad kui mehe voodilinad. Mingid burgeri ja pitsapakendid mitmendat kuud vedelemas tagaistmetel ja tühjad joogipudelid ning kasutatud taskurätid uksesahtlites ning jalamattidel. Pagasnik on kõikvõimalikku sodi täis, mis aastaid juba kaasa sõidab niisama igaks juhuks, et äkki läheb vaja.