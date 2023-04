ARVAMUS | „Enamik inimesi ei koge kunagi tõelist armastust, sest lõviosa suhteid baseerub imelikel kaalutlustel.“

„Tõeline armastus ei saa kunagi otsa, sest see on lihtne, puhas ja siiras soov olla alati selle ühe ja ainsa inimesega koos, mis iganes kaikaid ükskõik kummale elu ka vahepeal kodaratesse ei loobiks. Sellist armastust paraku enamus inimesi aga elus ei koge ega leiagi, sest lõviosa suhteid baseeruvad hoopis mingitel pragmaatilistel-ratsionaalsetel kaalutlustel - kes otsib lohutust, kes otsib uhke elu finantseerijat, kes otsib füüsilist rahuldust, kes otsib mingite lapsepõlve psühhotraumade tõttu uut „isa“ või „ema“ või kaitset ei tea kelle või mille eest, kes otsib trofeesid enda seesmise madala enesehinnangu või mingite alaväärsuskomplekside välja elamiseks.

Või kes otsib mingeid muid hüvesid, aga sellistesse kaup-kauba vastu suhetesse on sisuliselt alati kas ühelt või teiselt poolt mingisugune ebaloomulik punnitamine sisse kodeeritud ja pole vahet, kui kiivalt ja hästi seda on juba algusest peale teineteise eest varjatud - elu on reeglina piisavalt pikk ja kõikvõimalikke tagasilööke täis, et ta jõuab ikka reeglina ära lahutada suure osa neist inimestest, kes punnitatud põhjustel koos midagi üritanud on.