Kui otsustad kliendile öelda, et „mul puudub selle kasutuskogemus, kuid ma uurin välja ja teen selle endale selgeks“, siis see peab toetuma ka tegelikule kavatsusele seda teha. Vastasel juhul on tegu katteta lubadustega, valetamisega, mille tagajärg on kliendi pettumus ja kahjustada saanud usaldus. Ausus loob kliendile võimaluse teha teadlik otsus, kas ta on valmis kasutama sinu teenust ka juhul, kui sa mõnda asja veel ei oska või soovib ta edasi liikuda, et leida juba keegi, kel selles pikem kogemus. Usu, su klient hindab seda ausust. Ka ausus ja läbipaistvus saavad olla sinu väärtused või punktid sinu teenuse kvaliteedistandardis.