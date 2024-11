Kuigi arvatakse ja seda peamiselt eelmiste põlvkondade näitel, et petmises saab süüdistada üksnes mehi, siis viimased uuringud on kinnitanud, et ka naised petavad. Ja sama palju, kuigi põhjused, miks naised petavad, võivad meeste omadest erineda. Uuringud on näidanud sedagi, et pigem on naised need, kes lahutuse algatavad. Lisaks on naised pärast lahutust meestest tunduvalt rahulolevamad.