Kõrve paneb südamele, et soojendus on oluline ka kergema treeningu korral. Piisab kasvõi 3-4 minutiliseks liigeste ringide ja kergete venituste tegemisest. Nii hoiame paljud traumad ära. Mida suurem on meie vanusenumber, seda olulisem on soojendus. Kõrgema vanuse korral on inimene tõenäoliselt kogenud rohkem traumasid, näiteks hüppeliigese väänamised, mis jätavad kehale oma jälje. Traumeeritud piirkond on nõrgem kui teised kehapiirkonnad, kuid keha suudab neid traumasid hästi kompenseerida, kui oleme heas vormis. Mida kehvemaks lihaskorsett jäänud, seda vähem suudab kompenseerida.