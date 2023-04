Siirdatud neeru ja pankreasega Evelini salasoov: ma ei taha ärgata 50-aastaselt ja mõelda, et miks ma ei teinud proovi...

Ta avaldab, et paar korda kogu selle aja jooksul on tal olnud ka tumedamaid mõtteid ja tunne, et oleks parem, kui teda üldse olemas ei oleks. „Ma olen rääkinud oma mehega ka sellest! Ta toetab mind väga, kuid eks minu olukorrast saabki aru see, kes on ise selles olukorras olnud,“ on Evelin oma kaasale väga tänulik.

„298 päeva kestis kogu mu seiklus – alates dialüüsi algusest kuni siirdamiseni,“ loendab Evelin päevi. „Minu pere, lähedased ning sõbrad olid hästi toetavad ja abistasid, kuidas said. Õnneks! Olen kuulnud ka seda, et elukaaslased on jätnud oma kaasa maha, kuna dialüüs ja kogu see ootamise aeg on olnud nende jaoks väga pingeline,“ nendib Evelin ja ütleb, et üks on kindlasti näha lähedast enda kõrval kannatamas, aga raske on näiteks ka see, kui on neid halbu päevi, kus tervis ei ole kõige parem ja ka emotsioonid pole kõige paremad. „Emotsionaalne pool on hästi kurnav kindlasti,“ arvab Evelin. „Minul läks ootamise ja dialüüsi aeg päris hästi. Muidugi oli ka halvemaid päevi, kuid üldiselt allus tervis ravile üsna hästi ning koduste toetus oli maksimaalne,“ on Evelin õnnelik.