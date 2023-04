Brigitte Susanne Hunt meenutab skandaalset saadet: mul oli imeline kleit, abieluettepanek, imeilus ja tark mees, me sobisime

„Iga inimene peaks usaldama oma kõhutunnet – osa inimesi omavahel lihtsalt ei sobi. See on nii individuaalne ja erinev. Kui näiteks kaks meest tuleb sulle erineval ajal akna alla serenaadi laulma, siis ühe puhul võid sa mõelda, et ahh, kui romantiline, aga teise puhul mõtled: kes see imelik creepy stalker on?! Nii et sõltub inimesest ja mina tunnen juba oma südamega õiged inimesed ära. Ja tead, mis? Neid õigeid inimesi võib olla mitu. Vahet ei ole. (Puhkeb naerma.) Ma sain „Vallalises kaunitaris“ oma fairytale`i, imelise muinasjutu kätte – mul oli imeline kleit, abieluettepanek kümnete tuhandete Eesti inimeste ees, imeilus ja tark mees, me sobisime. Aga samas see võiski jätta ka mulje, justkui nüüd olekski The End, aga elu tegi mulle ninanipsu, et Brigitte – ei! (Naerab.) It`s not the end – sa oled 27! Ära kiirusta sündmustest ette ja tee veel midagi ära.“