Mida teha, kui seks kaaslasega muutub… igavaks?

Kui me arvame, et teame kaaslasest kõike - nii magamistoas kui ka väljaspool, ei tundu mitte ainult seks igav, vaid ka kogu ülejäänud suhe võib sellest mõjutatud saada. Otsige uudsust nii seksis, kui ka väljaspool magamistuba. „Nagu Esther Perel ütleb, siis kõige alahinnatum erootiline organ on meie aju. Niisiis otsige kaaslasega elamusi, mis suurendavad mõnutunnet ja lähedust.“