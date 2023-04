MaiWistiku looja ja joogatreener Mai-Liis Kivistik ütleb, et vananemine on paratamatus, aga see, kuidas me oma eluaasta numbrisse suhtume või kinni jääme, on meie vaba valik. Vananemisilmingute vähendamiseks on oluline terviklik lähenemine. Elustiil, toitumine ja nahahooldus - kiireid lahendusi ei ole olemas!