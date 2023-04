Nutikas, või mis? Näitlejanna Jennifer Garner ei luba oma lastel sotsiaalmeediat kasutada, enne kui nad on tõestanud seda

Jennifer Garner astus hiljuti üles saates „Today with Hoda & Jenna“ ja vestluses tulid teemaks lapsed. 50-aastasel Garneril on oma eksabikaasa Ben Affleckiga kolm last: tütred Violet (17) ja Seraphina (14) ning poeg Samuel (11).

Näitleja avaldas saates, et tema vanim laps, Violet on viimasel ajal näidanud huvi Instagramiga liituda.

Kuna naine ise ei arva, et lapsed sotsiaalmeediat peaksid kasutama, pakkus ta välja nutika plaani. „Ma ütlesin lihtsalt lastele, et näidake mulle tõestuseks artikleid, mis ütlevad, et sotsiaalmeedia mõjub teismelistele hästi ja alles siis vaatame edasi.“ Staar selgitas, et kui lapsed suudavad ära tõestada, miks nad sotsiaalmeediat vajavad, on ta valmis ümber mõtlema.

„Ma ütlesingi, et leidke teaduslikult tõestatud info või uuringud, mis räägivad sotsiaalmeedia kasulikkusest lastele,“ täpsustas ta.

Naine on valmis, et ka teised lapsed hakkavad ühismeedia vastu huvi üles näitama, aga praegu jääb ta oma otsusele kindlaks. „Eks me näe, see on pikk teekond,“ sõnas ta. „Vaatame, kas ma pean vastu.“

Vastuoluliseks muudab olukorra see, et näitleja aimab hästi, miks vanim tütar Instagramist huvitatud on. „Ma saan aru küll, miks ta mulle aeg-ajalt soovi avaldab. Olen ju ise Instagramis olemas ja see on mõnes mõttes lõbus, nii et ma näitan vastupidist eeskuju sellele, mida ma tahan, et tema teeks,“ tunnistas Garner.

Allikas: Pure Wow