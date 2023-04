Drew Barrymore elumuutusest: ma ei taha, et arvatakse, et olen nüüd, tolmunud, vana ja kuiv

Näitleja ja jutusaate juht Drew Barrymore (48) on Hollywoodis kuulus oma aususe poolest. Naine jagab enda elu, nagu avatud raamat. Nüüd, kui Barrymore on tagasi kohtingute maailmas, on ta tundnud, et soovib varjata väga olulist faasi oma elus, nimelt menopausi.

Naine osales hiljuti Oprah Winfrey kodulehel avaldatud menopausi teemalises paneelis ja jagas enda kogemusi perimenopausiga. See on periood, mis algab esimeste muutuste tekkimisega ja kestab kuni menopausini.

Muuhulgas rääkis näitleja, kuidas see on mõjutanud tema kohtinguelu. „Midagi selles menopausi puudutavas stigmas ikkagi on. Ma ei taha, et sa nüüd arvaksid, et ma olen tolmunud, vana ja kuiv. See ei ole pilt, mida ma soovin luua,“ rääkis Barrymore.

Avameelses vestluses tunnistas naine, kuidas ta peaaegu oleks enda perimenopausi kogemuse potentsiaalse kosilase eest saladuseks jätnud. „Ma tunnen tavaliselt ennast väga enesekindlana ja ma tahan olla jätkuvalt see, kes ma olen, ja nii ka ennast esitleda. Aga sellel hetkel mõtlesin, et pean seda lugu rääkima sellepärast, et see oli minu päriselu kogemus ja ma olen uhke, et siia olen jõudnud. Ma olen avatud raamat, aga korraks mõtlesin, et ma ei taha seda öelda, sest ma ei taha, et ta hakkaks mind kindlal viisil vaatama,“ rääkis näitleja.

Barrymore koges esimesi kuumahooge enda jutusaates „The Drew Barrymore Show“ Jennifer Anistoni ja Adam Sandlerit intervjueerides. „Ma olen nii kuum, mulle tundub, et kogen oma esimesi kuumahooge,“ jagas ta toona vaatajatega.

Pärast jutusaate episoodi laadis näitleja antud klipi ka enda TikToki kontole ja tema jälgijad olid naisele avatuse eest äärmiselt tänulikud.

„Ma ei tea, kas ma olen kunagi kuulnud, et mõni kuulsus räägiks hetkes kuumahoogude kogemisest. Aitäh, et oled nii tõeline,“ kommenteeris üks fänn. „Armastan sind sinu siiruse ja aususe eest ja tere tulemast klubisse!“ kirjutas teine.

