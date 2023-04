Sisekujundaja jagab ideid, kuidas anda suvilale värske välimus ilma remondita

„Mõnikord valivad inimesed väiksemad kapid ja paigutavad need ruumi säästmiseks erinevatesse kohtadesse. Kuid see mõjub sageli vastupidiselt – kappides on liiga vähe ruumi ning asjad pannakse ikkagi põrandale, kummutite peale või mujale. Selle asemel, et toa erinevatesse seinadesse erinevaid kappe paigutada, on parem variant valida välja üks sein ja kogu hoiustamiseks mõeldud mööbel sinna paigutada,“ soovitas sisekujundaja. Ta lisas, et ka suvemajades tulevad kasuks erinevad kastid ja korvid, et kõik asjad oleksid sorteeritud ja käepärastes kohtades.