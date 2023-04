Kas mul on probleem? Vaata, mis viitab sellele, et sinu harjumuste näol on tegu pornosõltuvusega

Uuringud on näidanud, et mehed, kes vaatavad pornot vahel ja teevad seda teise osapoole nõusolekul, ei kannata negatiivsete tagajärgede käes. Aga kui porno vaatamisest saab kinnisidee, on ka probleemid peagi kohal. Uuringud on näidanud, et kui porno vaatamisest saab sund, kipub meestel olema madalam enesehinnang ja lähedastega suhtlemine muutub keerulisemaks. Ja ka naised, kes on avastanud, et mehed vaatavad salaja pornot, tunnevad ennast reedetuna - nagu oleks neid petetud.