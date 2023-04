Tasub teada! Tüüpiline tegevus hommikuti, mis tegelikult ei lisa kvaliteetset und ja võib unemustri segi lüüa

Nad rõhutavad, et hea vanamoodne äratuskell on kõigi pereliikmete jaoks oluline ja aitab ekraanid magamistoast eemal hoida.

Öösel pime (ei helenda)

See tundub pisiasi, aga ei ole seda. Valgus saadab ajju signaale, et on aeg ärgata. Kella vaatamine või valguse ja numbrite nägemine keset ööd võib aju aktiveerida. Otsi kell, mis on kogu öö pime.

Lihtne ja vaikne

Äratuskell peaks olema lihtne ja vaikne, mitte ühendatud interneti ja muu informatsiooniga, ning ilma huvitavate funktsioonideta. Eelista lihtsat disaini ja funktsioone.

Autorid eelistavad analoogkellasid, millel on seierid, mitte elektroonilised numbrid, sest enamasti pole need valgustatud ja on lihtsamad. Öösel numbrite nägemine on aju jaoks liiga palju informatsiooni ning see võib põhjustada ärevust ja unetust.

Määra lõõgastumise kellaaeg

Ideaalne oleks kell, millel saab seadistada kaks äratust. Üks võiks olla märguandeks hakata lõõgastuma ja seadmed enne magamaminekut käest panna ning teine äratuseks. Nii on sul selged välised kellaajasignaalid (näägutamist pole vaja), ekraanid jäävad magamistoast eemale ja sul on ka hea abivahend teiste pereliikmete sisemise kella treenimiseks.

Kordusäratuse nuppu ei maksa kasutada

Ära vajuta kordusäratuse nuppu. Kordusäratus ei lisa kvaliteetset und ja võib unemustri segi lüüa: see ei aita tunda end voodist välja tulles vähem uimase ja unisena.

Palju mõistlikum on panna äratuskell helisema ajaks, mil sa tõesti pead voodist välja tulema (mitte varasemaks, et siis mitu korda kordusäratuse nuppu vajutada). Kui sulle meeldib kordusäratuse nupp, pane äratuskell toa teise otsa kummutile või riiulisse, et peaksid selle kinni panemiseks voodist välja tulema.

Milline on unesõbralik lugemislamp?

Heatheri põhikoolis käiv poeg tahab voodis lugeda, enne kui tuled kustutab. Heather ostis talle unesõbraliku lugemislambi, mis ei ole sinise ega valge valgusega (need suruvad maha melatoniini eritumist ja lükkavad und edasi).