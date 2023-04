„Petmine ei tähenda seda, et armastust pole.“ Peamised põhjused, miks inimesed jätkavad eraldi, ehkki tunded veel on

Suhtlemine on iga suhte alus. Kui suhte alguses räägite te omavahel palju ja kõigest, siis aja möödudes märkad sa, et suhtlemine polegi enam nii lihtne, kui varem. Aga kui te ei räägi, kuidas sa siis tead, mida teine mõtleb, tunneb või oma elus läbi elab?

Millal sa viimati teda kiitsid? Millal sa ütlesid, et ta on ilus ja näeb hea välja? See on tegelikult väga tähtis, sest see muudab teie omavahelist suhet paremaks. Üldiselt öeldakse selliseid asju suhte alguses, hiljem kaob see harjumus ära tasapisi, sest te olete nagunii ju koos.