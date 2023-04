Ees ootab tarkusehamba eemaldus? Arst annab nõu, millega arvestada: see on risk, mida kunagi 100% välistada ei saa

Kui hambaravi toimub narkoosi all, on oluline teada, et sellisel juhul on kõrval anestesioloog ning kõik toimub täpselt nii nagu operatsioonide puhul kord ette näeb.

Tavaliselt eelneb keerukale hambaraviprotseduurile dr Pallase sõnul arstivisiit, kus patsiendile kõik raviga seotud detailid lahti seletatakse. Paraku on inimesed hambaarsti juures sageli mures ja ärevil ning unustavad olulisi asju kergemini. Sellistel puhkudel on esmane info kättesaadav hambaravikliiniku infotelefonilt, kuid põhifaktid räägib dr Pallase lahti alljärgnevalt.

„Peale hamba eemaldamist või suukirurgilist operatsiooni on kaks tundi söömiseks paus vajalik, väiksemate hambaraviprotseduuride puhul võib paus olla soovitatav selleks, et oodata tuimestuse mõju kadumist, vältimaks näiteks põske hammustamist. Seega on mõistlik enne kõht täis süüa, kui arsti juurde tulete. Seda muidugi välja arvatud juhul, kui teie protseduur peaks aset leidma narkoosis,“ ütleb dr Pallase.

„Suuloputusvee ülesanne on desinfitseerimine. Kui see on vajalik, siis teie arst annab teile kindlasti selle kohta suunised,“ selgitab dr Pallase. „Värske hamba eemaldamise järgse haava suuloputusveega desinfitseerimine võib aga paranemisprotsessi hoopis pikendada ja valulikumaks muuta,“ rõhutab ta.

Suuloputusvee kasutamine on mõne kirurgilise protseduuri järgselt vajalik, kuid mõnel juhul ei pruugi see kasulik olla.

Hamba eemaldamise või muu suukirurgilise protseduuri järgselt on kahjuks tavaline ka haavavalu, mis võib kesta paarist päevast kuni mõne nädalani. „Valu on kindlasti mõistlik ravimitega vaigistada – mida varem ja efektiivsemalt on alustatud valuravi, seda lühemat aega ja nõrgemalt valu kestab,“ soovitab hambakirurg ning lisab, et valuravi puudutavad juhised ravimite ja nende annuste osas saab patsient oma arstilt peale protseduuri.

Peale suukirurgilisi operatsioone, näiteks luuplastika või tarkusehamba kirurgiline eemaldamine, on tavapärane turse tekkimine, mis saavutab oma maksimumis umbes teisel-kolmandal päeval peale visiiti. Et paistetuse tekkimist vähendada, annab hambaarst teile kabinetist kaasa külmakoti ja juhendab, kuidas seda kasutada. Esimese päeva jooksul tuleks külma näole panna 20 minuti kaupa ja nii palju kui võimalik, pidades vähemalt pooletunniseid pause, et mitte näole külmakahjustust tekitada.

Risk, mida kunagi 100% välistada ei saa – põletik

Pärast alumise tarkusehamba eemaldamist, on tavapärane suuavamistakistuse tekkimine. „See tähendab, et suu käib lahti ainult paari sentimeetri jagu. Et probleemist paremini üle saada, võib mõni päev peale kirurgilist protseduuri ise vaikselt hakata suu avamist harjutama, aga mitte kunagi ei tohi seda teha üle valu piiri,“ ütleb hambakirurg. Tavalisel kestab suuavamistakistus tema sõnul umbes nädala ja möödub iseenesest.

Üks kõige harvaesinevamaid ebamugavusi pärast kirurgilist protseduuri on verevalum. „See võib-olla lausa potisinisena põsel või ilmuda hoopis paari päeva möödudes roheka või kollakana lõua alla,“ räägib dr Pallase. Verevalum kaob iseenesest umbes nädala möödudes.

Komplikatsioon, mida kunagi 100% välistada ei saa, on aga põletik. „Kas põletik tekib, sõltub eelkõige sellest, missuguses seisus on inimese immuunsüsteem, ja me ei näe inimese sisse. Me ei tea, kas immuunsüsteem võib juba olla võitlemas mõne viirusega, mis endast veel kuidagi märku pole andnud, või on patsiendil seljataga näiteks magamata ööd või on mingisugune muu pinge, stressiallikas, mis immuunsüsteemilt jõu ära võtab,“ arutleb dr Pallase.

Kindel märguanne, et tegemist on põletikuga, on palavik, paistetus, mis tekib või suureneb alates kolmandast, neljandast, viiendast päevast, süvenev valu operatsiooni piirkonnas, valu või takistus neelamisel või hingamisel. Põletiku puhul ei tohiks kunagi oodata, et äkki homme on parem või äkki ülehomme parem, vaid sellisel juhul tuleb ühendust võtta oma arstiga.

Mis on hambaravis keerukamad protseduurid?

Hambaravis kirurgilisteks protseduurideks on hammaste eemaldamine, hammaste operatsiooni teel eemaldamine, tarkusehamba eemaldamine, tsüsti eemaldamine, hamba juuretipu eemaldamine, huulekida operatsioon, keelekida operatsioon, implantaatide paigaldamine, pehmete kudede plastilised operatsioonid, luuplastika operatsioonid, hambaimplantaadi lõikus, põskkoopa põhja tõstmine implantatsiooni teel, arenevate hammaste autotransplantatsioon lastel ja noortel. Keerukaks teevad kirurgilised protseduurid piiratud juurdepääs ja nähtavus suus, mille juures on oluline kirurgi käeline oskus ja teadmised mikrokirurgiast.