Eesti inimene on suur saunasõber ning kindlasti annab sellele hoogu tänavune sauna-aasta. Tavaline puuküttega või elektrisaun kodus on kindlasti mõnusad, aga on lihtsaid nippe, kuidas muuta saunaskäik veelgi suuremaks ealmuseks. Nõu annavad Elamus Spa saunameistrid Johanna Jakobson ja Karl-Peeter Kangur.