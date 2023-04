Kas kevadpäike juhib piinlikul moel tähelepanu tolmule ja määrdunud pindadele? 10 nõuannet kodu tõhusaks suurpuhastuseks

Akende pesu on puhastuse üks suuremaid väljakutseid. Vali selleks asjalikud töövahendid: švamm, kummiservaga aknakuivataja, pehme mikrokiust lapp ja tõhus aknapesuvahend. Kui aken on suur või asetseb ebamugava nurga all, on abiks reguleeritav teleskoopvars. Pese aknaid pilvise, tuulevaikse ilmaga – see ennetab kiirest kuivamisest tekkivaid triipe ja võimaldab töö tulemust paremini hinnata. Ära alusta akende pesemist klaasist, vaid raamidest, kasuta selleks nõudepesu-, mitte aknapesuvahendit. Klaaside pesu alusta õuepoolsest pinnast. Väga määrdunud välispind pese esmalt vähese nõudepesuvahendiga. Seejärel käi aken üle spetsiaalse aknapesuvahendi või äädikalahusega, aga kasuta vahendit vähe, et klaas ei hakkaks pärast kuivamist päikese käes värviliselt helkima. Klaasipesul liigu suunaga ülevalt alla. Kummiservaga aknakuivatajat kasutades tee klaasile kaheksaid – nii ei jää märgatavaid pikitriipe. Ära kasuta kuivatamiseks paberit, see jätab aknale nähtavad ebemed. Kõige viimaseks tööks võib jätta aknalaua pesemise.



Keraamilise plaadiga pindu puhasta spetsiaalselt selleks mõeldud kodukeemia või nõrga söögiäädika lahusega. Määrdunud vuugivahed saab kõige tõhusamalt puhtaks söögisooda ja äädikalahuse seguga. Võid selle vuugile kanda vana hambaharjaga, lasta mõned minutid mõjuda ja loputada seejärel puhtaks. Kontrolli ka silikoonitud pindu – kui seal leidub hallitust, siis tuleb silikoon välja lõigata ja uus paigaldada.



Köögi- ja vannitoamööbli saab pritsmetest puhtaks nõudepesuvahendiga. Erilist tähelepanu võiks pöörata kapipealsetele, kuhu kipub kogunema rasva ja tolmu segu.



Köögitehnika kõik elemendid võiks kevadpuhastuse käigus eraldi ette võtta. Köögikubu kogub rasva ja mustust, see tuleb lahti teha ja puhastada söögisooda ning nõudepesuvahendiga. Praeahju puhastamine on tõhusaim aurupuhastiga, aga leidub ka spetsiaalseid ahjupuhastamise kemikaale, samuti on efektiivne sooda. Veekeedukannule saab teha katlakivieemaldust söögisooda või sidrunhappega. Isegi kui puhastad külmkappi regulaarselt, võiks suurpuhastuse käigus riiulid lahja äädikalahusega üle käia.



Segistite ja dušiotsiku puhastamiseks kasuta äädikalahusesse kastetud froteerätikut, lase pool tundi mõjuda, seejärel loputa. Võta lahti ka äravoolukohad ja eemalda sinna kogunenud juuksekarvad ja muu mustus, pese kõik detailid põhjalikult, desinfitseeri. Ummistuste ennetamiseks või likvideerimiseks kasuta torupuhastusvahendit.



Värvitud seinad saab mustusest ja pritsmetest enamasti puhtaks pesta. Kui pesemist vajavad vaid üksikud kohad, saab seda teha väikese lapiga, kui terve sein, siis võiks appi võtta varrega pesumati. Tapeedi puhul on tarvis teada, kas tegu on pestava materjaliga, näiteks pabertapeedid ei ole. Pestavalt tapeedilt võib plekke eemaldada nõudepesuvahendi ja švammiga. Kui tapeet ei ole pestav, võib proovida seda puhastada näiteks kustutuskummi, plekki eemaldava spetsiaalse salvrätiga või soodast ja tärklisest tehtud massiga. Kindlasti tasuks mistahes meetodit katsetada alguses mõnes vähemmärgatavas kohas. Lagesid saab vajadusel pesta sama moodi nagu värvitud seinu. Kui laed pesu ei vaja, siis tasuks tolmuimejaga vähemalt nurgad üle käia.



Kodutekstiil, nii diivani- ja padjakatted kui pleedid ja päevatekid pese puhtaks isegi siis, kui need pole pealtnäha mustad ega plekilised. Mööbli- ja padjakatted pane tagasi niiskelt, nii väldid nende kokkutõmbumist kuivamise käigus. Kui diivanikatet eemaldada ei saa, puhasta see tolmuimeja tekstiiliotsikuga. Lisanipina võid kinnitada kanga värvi värskendamiseks otsiku ümber soolalahusega niisutatud marli või katta soolalahuses niisutatud linaga kogu diivan ja seejärel kloppida. Ka aurutolmuimejast on abi, aga eelnevalt veendu, et diivanikate kannatab veega puhastamist. Tekid ja padjad vii õue, klopi läbi ja vajadusel pese masinas. Kui padi on kaotanud oma vormi, vaheta see välja. Pese või puhasta kardinad vastavalt juhendile, seejärel võid need märjana üles tagasi riputada, et vältida triikimise vaeva.



Vaipu klopi õues, seejärel käi need kergelt niiske mikrokiudlapiga üle. Kaltsuvaibad pese pesumasinas õrna pesu programmiga. Voodimadratsit ei tohi kloppida, seda võiks puhastada mõlemalt poolt tolmuimejaga. Plekieemaldamiseks vali minimaalse kloorisisaldusega vahend, vett ära madratsile lase.



Sahtleid ja kappe koristades võta kasutusse erineva suurusega korvid, kastid ja karbid, mis aitavad esemeid sorteerida ja ennetada uue segaduse teket. Tõsta hooajavälised riided kõrgemale, jäta igapäevase kandmise asjad silmakõrgusele. Kasutuses olevad riided võiks panna siinidel korvitornidesse, kust saab hea ülevaate ja on mugav võtta. Hooajaväliste riiete pikaajaliseks hoiustamiseks kasuta läbipaistvast plastikust kinniseid kaste või läbipaistvaid vaakumkotte, nii ei kogu asjad tolmu, aga omad ülevaadet, mis ja kus on, ühtlasi aitavad vaakumkotid säästa tublisti kapiruumi.



Panipaik tõsta koristuse käigus täiesti tühjaks, nii saad ebavajaliku kraami kohe prügimäele või taaskasutusse viia. Pane käeulatusse asjad, mida vajad kevadsuvisel hooajal, pane talveasjad kinnistesse kastidesse või kottidesse ja märgi peale, mis seal sees on.