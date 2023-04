Haide Männamäe emotsionaalsest hetkest: mul oli nutt kurgus, kui reaalajas pangaarvel toimuvat nägin

Koroona algusaeg oli Haide jaoks omamoodi kergendus, mis sundis korraks töötempo maha võtma. „Aga ega me suutnud pikalt pausi pidada. Mõtlesime, et teeks Facebookis tavapärasel etenduse ajal otseülekande, sest ei tahtnud jätta inimesi, kes olid harjunud tulema nädalavahetusel teatrimajja, meelelahutuseta.“ Nii sündisid juba kaks nädalat pärast riigi lukkupanekut esimesed telesaated, kokku kogunes neid lõpuks 26. Iga saadet vaatas otse ligi 6000 inimest, koos järelvaatamistega koguni 20 000. Vaadata sai tasuta, kuid ühe vaataja üleskutse peale, et igaüks võiks kanda teatrile kasvõi ühe euro, kogunes ettevõtte arvele vägagi arvestatav summa. „Mul oli nutt kurgus, kui ma reaalajas pangaarvel toimuvat nägin,“ lausub Haide.

Sellest sai stardikapital Piip ja Tuut TV-le. „Algul mõtlesime, et mis see siis ikka on, teeme iga päev uue saate. Me ei kujutanud siiski reaalselt ette, kui suur amps see on. Seis oli lõpuks ikka päris pingeline, sest Toomasele tähendas see igale saatele sketšide kirjutamist. Ka filmimine oli piirangute tõttu paras pähkel.“