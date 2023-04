BITCH 3 podcasti viimases osas on külas Anu Saagim. Naised arutavad kultuurist poliitikani ning lemmiku aluspesu eelistamiseni. Millised viimase aja kinoelamused on tekitanud kõige sügavamaid tundeid? Milline kirgiküttev poliitiline teema võetakse arutellu? Kas Brigitte Susanne Hundi süda on võetud uue kavaleri poolt? Vaata, kuula ja saa intrigeerivatele küsimustele vastused!