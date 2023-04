„Absurdselt lihtne!“ Aastaid orgasmivaeses kooselus olnud naine tegi põneva lükke, mis pööras ta seksielu pea peale

Kaisa lugu on äratuntav paljudele naistele. Kooselu, mis on pealtnäha täitsa toredalt tavaline - armastusväärne mees, ühine kodu, iga-aastased reisid, väljaskäimised ning sarnased vaated tulevikule. Voodielu on veel samuti säilinud. Kuid rõõmustab vaid üht osapoolt. Ka Kaisa oli üheks hetkeks juba leppinud, et oma armastatud mehega tal orgasmini jõuda ei õnnestu.