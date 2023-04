Kapituulutus ootab! Stilisti soovitab, mida osta poest ja mida teiselt ringilt: neid soovitaks ma siiski poodidest vaadata

Stilist Kristiine Lään-Vantsi kinnitas, et tänapäeval on teise ringi poodides käimine tohutult popp ning sealt võib leida palju selliseid rõivaid, mida rahakotisõbralikest moekauplustest niisama lihtsalt ei leia. Ta rõhutas, et eriti populaarne on kombineerida kauplustest leitavaid uudistooteid näiteks teise ringi kauplusest leitavate pärlitega.

„Enda kogemustest võin öelda, et kaltsukatest olen leidnud väga kvaliteetseid jakke ja pintsakuid: näiteks villakoostisega pintsakuid, mida naljalt kiiremoe brändidest ei leia. Samuti võib leida ka villakoostisega kampsuneid, mis mõne jaoks on aja ära elanud, aga kuna villakangast riided on ajatud ning peavad kaua vastu, siis mõne jaoks on see nagu uus leid. Kui rääkida särkidest ja teksadest, siis neid soovitaks ma siiski poodidest vaadata. Loomulikult on alati ka erandeid, aga üldiselt on kaltsukate särgid ja teksad omajagu kantud ning poest ostes näevad need lihtsalt kordades paremad välja,“ tõi stilist välja.

Stilist selgitas, et selleks, et rõivad kaua vastu peaksid tasuks näiteks kampsunite puhul jälgida, kas sees on villamaterjali. „Teiseks heaks materjaliks on puuvill, mis on hingav ja ei aja higistama ning peab ka kauem vastu. Nüüd suvele vastu minnes soovitan naistele rohkem vaadata ka linasest kangast riideid. Paljud naised kardavad linast, kuna see kortsub kiiremini, kuid samas on see keha vastas nii naturaalne, ei aja higistama ja on ajatu,“ soovitas stilist.

Moes on cargo püksid, teksa ja lavendli lilla