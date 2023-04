Kuidas ennast seksilainele viia nüüd ja kohe isegi siis, kui keha kaasa ei tule?

Klassikalised püksikuvibraatorid on üle maailma populaarsed heal põhjusel. Need on libiido arsenali hädavajalik osa. Libista kliitorit stimuleerivad vibreerivad püksikud jalga kallimaga välja minnes või kodus diivanil telekat vaadates. Laste õhtune magamapanek on tõeline libiido mürk. Vibreerivad püksikud vastu kliitorit hoiavad kireleegi üleval. Kuna need vibreerivad nii vaikselt, ei pea muretsema, et lapsed aru pärima hakkavad: „ Emme, mis see suriseb?“ Vibreerivad püksikud on puldist juhitavad ja eriti ulakas on anda pult kallima kätte. Üks mis kindel, keha ei jää sellise stimulatsiooni suhtes külmaks ja seks on tol õhtul kindel häppening. Mida me küll teeksime ilma vibreerivate püksikuteta?

Seksituju sõltub mitmest faktorist. Seksuaalne võimumaja koosneb kolmest hormoonist: östrogeen, progesteroon ja testosteroon. Need kolm mõjutavad meie libiidot ja erutatust. Kui hormoonid on tasakaalust väljas näiteks stressi või väsimuse tõttu, siis meie erutuse võime kukub läbi põranda. Meil on õigus mitte seksida või end ise rahuldada, aga nendes olukordades, kus kehal on seda vaja, aga tuju justkui ei ole, on abiks mõned võtted, kuidas nii keha kui ka meeletega seksilainele jõuda.

Juba sügaval Nõukogude Liidu ajal avaldati raamat „ Avameelselt abielust“ , kus õpetati, et mees, kes abielus ei saa mehena rahuldust ega suuda oma naist õnnelikuks teha, otsib kompensatsiooni mujalt. Seksuaalselt rahulolematu naise iseloomujoonteks olevat alaline rahulolematus, ärrituvus ja ükskõiksus. Seksuaalne rahuldatus ja äratundmine, et suudetakse teineteisele vapustavaid naudinguid pakkuda, on iga õnneliku ja kauakestva suhte alus. NL ajastul oli Venemaal täiesti tavaline lahutamise põhjus naise frigiidsus. 21. sajandil on selline sõna absurdne. Meestel puudusid tol ajal teadmised naise naudingute anatoomiast. Kui naisel polnud seksituju ja ta mehaanilist raputamist ei nautinud, oli ta kohe frigiidne. Täna on see sõimusõna, mitte naise seksuaalse konditsiooni diagnoos.

Kudi-kudi-kudi, las ma katsun natuke

Mängi oma nibudega. Selle kohta hüüvad palju mehed. „Ei, minu naine ei luba oma nibusid puudutada! See ei eruta teda.“ Siis muidugi mitte, kui seda valesti teha. See on anatoomiline fakt, et nibud on 90% naiste jaoks erogeenne tsoon. 90% meestest arvab, et nad on koos selle 10% hulka kuuluva naisega, kellele nibude stimuleerimine ei meeldi. Kui eesmärk on mõtete seksilainele viimine, ei saa nibusid menüüst välja jätta. Muidugi ei tasu naisele läheneda hüüetega „ Kudi-kudi-kudi, las ma katsun natuke“. Puudutused peavad olema seksikad ja sensuaalsed. Kui naisel on äratundmine, et peaks seksima, aga tuju justkui pole, siis erogeensete tsoonide silitamine aitab kehal õigele lainele häälestada. Seda võib teha ise vannitoas peegli ees või magamistoas riideid vahetades. Enda keha hellitamine ka ilma orgasmi saamise eesmärgita tõstab libiidot – seda, mis kõige rohkem turgutust vajab.

Proovi CBD eruteid

Mis see veel on? CBD on 100% looduslik afrodisiakum , mis sisaldab endas kanepiõli ekstrakti ja L-arginiini. Mõlemaid on sajandeid kasutatud genitaalse tundlikkuse ja naudingu suurendamiseks. Suure kannabidiooli osakaaluga (150 mg) tekitab CBD kontsentraat n-ö argimõtetest lahtilaskmise tunde. Piisab mõnest tilgast sellest orgasmilisest, looduslikust ja orgaanilisest seerumist, et stimuleerida erutust ja suunduda sügavate orgasmide võlumaale.

CBD eruti turgutab intiimpiirkonna vereringet, mis on seksuaalse erutuse vundament. Eruti laob vundamendi sinu eest ära. CBD peale masseerimine ajab vagiina ise märjaks ja keha hakkab enamat tahtma.

Õhtu täis erootikat