Kiirustad hommikul esimese ajana voodit tegema? Spetsialist avaldab, miks tuleks seda teha pool tundi pärast voodist tõusmist

Kuigi tundub, et voodipesu valimine on väga lihtne, räägivad eksperdid müütidest, mida paljud inimesed siiani usuvad ja järgivad. Looduslike kangaste spetsialist ja villaste toodete arendaja Flokati esindaja Maarja Tikovt nimetab ja lükkab ümber levinumad müüdid voodipesu ja selle hooldamise kohta.

Müüt nr 1. Paks ja raske tekk on soojem kui kerge

Üks vanimaid müüte voodiriiete kohta kõlab nii - mida raskem tekk, seda soojem.

„Ma arvan, et see müüt pärineb ajast, mil vanaema juures külas käies magasime paksude ja raskete suletekkide all. Selliste tekkide all, kus oli isegi raske ennast liigutada. Seepärast oleme loonud eksliku mulje, et raske teki all magades on soe just raskuse, mitte teki loodusliku materjali – hane- ja udusulgede tõttu. Nii et kui soovite sooja tekki, ei pea see olema ei paks ega raske. Valige naturaalsest kiust tekk ja saate mõnusalt soojas magada,“ jutustas ekspert.

Müüt nr 2. Mida paksem padi, seda rohkem mugavust

Spetsialisti sõnul ei ole õige ka reklaamide ja filmidega loodud müüt, et mida paksem ja pehmem on padi, seda parem see on.

„Igaühel meist on erinevad magamisharjumused. Viimastel aastatel on populaarsust kogunud tatratäidisega padjad, sest üha rohkem inimesi on otsustanud kõvema peaalusega magada. Sagedamini kasutatakse ka viskoelastseid patju, mis kohanduvad magaja individuaalsete vajadustega. Kuid need inimesed, kellele meeldib magada madalamal ja kõvemal padjal ja need, kes kalduvad magamise ajal higistama, eelistavad enamasti villaseid patju“, ütles Maarja Tikovt.

Ekspert rõhutab, et patjade valik on praegu tõesti lai ja oluline on arvestada oma magamisharjumustega, sest mitte kõigile ei meeldi magada pehmel või kõrgel padjal.

Müüt nr 3. Voodi tuleb korda teha kohe pärast tõusmist