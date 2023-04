Kujutate ette olukorda, et ärkate öösel valju lärmi peale, sest keegi loobib käbisid vastu teie koduakent. Või märkate pimedal tänaval, et keegi jälitab teid. Just seda koges Karel, kelle kunagine tüdruksõber ei suutnud leppida, et nad enam koos pole.