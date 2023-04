„Müstika!“ Elu igavaim kohting muutus unistuste ööks: tõenäoliselt kuulis seda ka terve ülejäänud Mustamäe paneelmaja!

„Sõbrannad muudkui nuiasid mind umbes aastakese tagasi, et ma läheksin nende poolt valitud tüübiga pimekohtingule. Ausalt, see oli kõige igavam kohting mu elus. Ta töötas ühes firmas It-alal ning ta soovis ainult sellest rääkida. Minu vastu üldse huvi ei tundnud. Õhtu lõpuks aga üllatas ta mind intrigeeriva küsimusega ja uuris, kas ma tahaksin tema poole edasi minna. Kuna ma tundsin, et siinkohal pole enam midagi kaotada ja teise variandina oleksin suurest nördimusest läinud koju klaasikest või kolme veini jooma, otsustasin, et eks ma siis lähen. Seal sai aga väikesest vagurast hiirekesest tõeline tiiger ning enne kui ma otseselt arugi sain, olin ma kogemas nii uskumatult vaimustavat seksi, et tõenäoliselt kuulis seda ka terve ülejäänud Mustamäe paneelmaja. Ta oskas lihtsalt kõikidele nuppudele vajutada! Nüüdseks oleme ametlikult koos olnud üheksa kuud ja ma siiani ei suuda uskuda, et niivõrd imeline inimene suutis esmakohtingul endast maailma kõige igavama mulje jätta. Müstika!“