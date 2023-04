OH, EI! Sa oled hiljaks jäämas? Nende nippidega saad end kümne minutiga valmis

1. Kui sa just tõusid ja su nägu on no ikka koledalt paistes, siis kiireim viis paistetuse alandamiseks on jää. Täida kraanikauss või tavaline suurem kauss jääkuubikutega. Seejärel hoia hinge kinni ja pane enda nägu kaussi. Tee seda paar korda ja juba näed, et paistetus hakkab vähenema.

2. Tekib kiusatus duši alla minna? Ära mine! See on ajaröövel! Selle asemel lase juuksehari külma kraani alt läbi, harja enda juuksed läbi ja seejärel kuivata need ära.

3. Hommikune 10-astmeline ilurutiin ei ole seda väärt! Selleks, et end valmis seada, kanna silma alla silmageeli, nole veidi kreemi ning pese hambad ära. Selleks hetkeks, kui hambad on pestud, on näo- ja silmakreem ilusti nahka imendunud ning nüüd on aeg ripsmeid värvida ning vajadusel kanna veidi peitekreemi.

4. Kui sa just õhtul ei vali riideid välja (mis juhtub üsna väikese tõenäosusega), siis pole praegu õige aeg seda uut toppi proovida. Seega riietu lihtsalt ja lisa aksendina juurde mõned ehted.

Allikas: The Guardian