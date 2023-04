Catherine Zeta-Jones avameelselt suhtest endast 25-aastat vanema kaaslasega: võimatu on vältida raskusi kui näete üksteist iga päev!

Michael Douglas (78) ja Catherine Zeta-Jones (53) on üle 23 aasta olnud õnnelikus abielus, hoolimata 25 aastasest vanusevahest. Hiljuti paljastas Zeta-Jones ootamatu viisi, kuidas paar suhet särtsakana hoiab. Paari elus on olnud ka raskeid aegu, kuid suur armastus on aidanud kõik need ületada.