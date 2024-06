Kas teadsid? Suurimad suhtevead tehakse tegelikult kohe suhte alguses

Tekib küsimus, miks sellega siis kohe ei tegeletud, kui juba algul oli selge, et sellest teemast võib mingi jama tekkida? Põhjuseid on mitmeid.

Esiteks pigistame armudes väikeste kiiksude puhul silma lihtsalt kinni, mõtlemata, et needsamad väikesed kiiksud hakkavad meid väga tõsiselt häirima, kui esimene armumistuhin üle läheb.

Teiseks ei taha me ise tüli üles tõsta ning sellega muidu edukalt kulgevat suhet ära rikkuda. Me ei soovi oma murede väljendamisega partnerit solvata või ärritada.