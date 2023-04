Vähem pettumust! Kohtingurakendus Tinder hakkab senisest enam nõudma kasutajatelt enda tuvastamist

Juba praegu on rakendus teinud olulisi samme, et suurendada kasutajate turvalisust. Näiteks saavad kasutajad valida, et on nõus vestlema ainult nende kasutajatega, kes on enda isiku juba foto verifitseerimise abil kinnitanud. Samuti saavad kasutajad saata enda „matchidele“ palve, et nood enne vestluse alustamist end verifitseeriksid, kui seda veel tehtud pole.

Tinderi asepresident Rory Kozoll kinnitab, et ülalmainitud võimalus on kasutajate poolt väga hinnatud. „Tinderi kasutajad kinnitavad meile pidevalt, et foto kinnitamine on turvatunde seisukohast ülioluline. See pakub võimalust veenduda, et rakendusest leitud väljavalitu on tõesti see, kellena end esitleb. Statistika näitab, et kui kasutaja on foto abil verifitseeritud, aitab see meie 18-25 aastastel kasutajatel leida 10 protsenti suurema tõenäosusega kaaslase.“