Kes on voodis parem Orlando Bloom või Diplo? Katy Perry koostas oma sekspartneritest edetabeli!

Muusik John Mayer on varemgi avalikult oma seksuaalelust rääkinud, ent nüüd peab ta aru andma enda soorituste kohta. Hiljutises intervjuus Rolling Stone’i ajakirjale küsiti Mayeri käest, kuidas ta naise edetabelit kommenteerib, millele too vastas diplomaatiliselt, et tal pole piisavalt lahedat vastust.