IKEA võtab koostöös disainer Karl Korsariga fookusesse lähisuhtevägivalla: silmade lahti hoidmine on meie kõigi kohus

„IKEA visioon on luua parem kodune igapäevaelu paljudele. Kodu on koht, kus puhata ja tunda end turvaliselt. Koht, kus nautida aega lähedastega ilma muremõtteid tundmata. Kodus peaks inimene end alati hästi tundma, sest just kodu on meie kindlus ja pelgupaik ülejäänud maailma eest. Kahjuks see ei ole aga paljude jaoks nii. Koduse elu ekspertidena ei saa me ignoreerida kurba statistikat, et iga kolmas naine kogeb vähemalt korra elus lähisuhtevägivalda* ning tihti leiab see aset kodus. Seetõttu oleme kutsunud ellu lähisuhtevägivallavastase algatuse, et olla teema eestkõnelejad. Soovime ühendada vajalikke sidusrühmi ja algatada Eesti ühiskonnas avaliku arutelu probleemi lahendamiseks. Samuti loome erilahenduse koostöös Eesti armastatud disaineri Karl Korsariga,“ sõnas Marko Põder, IKEA Eesti turu juht.