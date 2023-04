Puugid ei varitse ainult metsas! Ohtliku hammustuse vältimiseks tuleks silmas pidada kolme aspekti

Apteeker annab nõu, mida saab igaüks ise ära teha nende haiguste vältimiseks ja mis võiks koduses apteegis puugi eemaldamiseks olemas olla.

Saku Tervisekeskuse Benu apteegi farmatseudi Anton Ojamaa sõnul algab puugihooaeg Eestis tavaliselt aprillis ning kestab oktoobrini. „Eestis levinud võsapuugi aktiivsusperiood on pikk - neid kohtab kuni novembrini, eriti sageli mais, juunis ning augustis. Laanepuugi aktiivsusperiood on aga lühem - tavaliselt on nad aktiivsed kuni juuli lõpuni,“ selgitab apteeker ning lisab, et puugid muutuvad aktiivseks, kui maapinna temperatuur on +5 kuni +7 kraadi. „Talvel on puugid tavaliselt talveunes ja ei ole aktiivsed, kuid pehme talve ajal võib puuki kohata ka jaanuaris-veebruaris.“

Apteekri sõnul on tuntuimad puugi levitavad haigused puukentsefaliit ja -borrelioos, millest esimene on kõige ohtlikum, häirides tõsiselt kesknärvisüsteemi tööd ning võib põhjustada pareese, halvatust ning mälu- ja koordinatsioonihäireid. „Lisaks võivad Eestis puugid levitada ka anaplasmoosi ja puukrikketsioosi, mille sümptomid on gripitaolised ning keeritsbakterit Borrelia miyamotoi, mille tõttu võib tekkida kõrge, kuni 40-kraadine palavik ning kaasneda ka närvisüsteemi kahjustused. Lisaks võivad puugid kanda ka neoerlihhioosi nakkust, millega ei pruugi kõigil sümptomeid ilmnedagi, kuid võib esineda peavalu, iiveldust ja oksendamist, kaela jäikust, külmavärinaid, öist higistamist ning korduvaid kõrge palaviku hoogusid,“ loetleb Ojamaa.



Kõige raskema haiguse hoiab ära vaktsiin