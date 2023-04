Kaamerad välja! Teadlased avastasid, et just seda tüüpi fotode tegemine aitab säilitada kõige õnnelikumaid mälestusi

Niisiis võib kõlada üllatavalt, et teadlase sõnul aitavad just selfid luua õnnelikumaid mälestusi, kui lihtsalt hetkelised jäädvustused.

Ekspertide sõnul äratab foto meis tugevamaid tundeid, kui oleme ka ise foto peal. Eriti tuleb see esile just selfi formaadis, kus on hästi näha meie emotsioon. Teadlaste järeldused on tehtud uuringu põhjal, kus paluti inimestel vastata, kas nad tegid foto tähenduse või kogemuse püüdmiseks ja kui õnnelikud nad tulemusega ehk jäädvustatud fotoga olid.