Naine sõidab regulaarselt kohtama meestega, keda ta enam kunagi ei näe. „Küsitakse palju, miks ma seda teen“

„Miks ma seda teen? See lihtsalt lisab värvi üksi reisimisele ja ma saan kohalikega tuttavaks intiimsemal viisil. Ja veelgi enam, kui ma tean kellegagi kohtudes, et meil on piiratud aeg, naudin ma hetkes kohalolekut kogu täiega,“ alustab naine oma värvikat lugu.