Nina hakkab alati vett jooksma meiki tehes? Põhjus võib seisneda just selles

Meik on alati olnud see miski, mis on paljusid naisi õnnelikuks teinud ning upitanud nende enesekindlust. Küll aga kui hakkab poole meikimise ajal nina vett jooksma ja/või lähevad silmad punaseks, ei ole see just kõige mugavam algus päevale või õhtule. Miks see aga juhtub?