Meisterjaan isarollist: on üks veidi vähem romantiline asi, mida koos lastega peaaegu iga õhtu teen

Lapsepõlv muusika keskel

Meenutades enda lapsepõlve mälestusi isaga tulevad Tättele eelkõige meelde toredad hetked muusika keskel. „Mäletan, kui oli mingi pidu meie pool ja isa kitarri mängis, siis mulle meeldis istuda tema kõrval kitarrikaela taga ja vaadata, kuidas kitarrikeeled vibreerivad,“ meenutab Jaan lapsepõlve ja mõtleb tagasi, kuidas tema vanemlik käitumine on tänu isa mõjutusele kujunenud. „“Eks mult jah tihti küsitakse, et kuidas mu isa mind mõjutanud on, aga ega ma ei oska sellele hästi vastata. Kindlasti on mõjutanud, aga see on pigem midagi üldist, mitte midagi väga konkreetset, mida ma teadlikult jäljendan,“ selgitab Jaan oma perspektiivi.

Koos abikaasa Simonaga kasvatab Meisterjaan kahte kauni nimega tütart Bibbi Zemfirat ja Vivian Tähe. Tättet näeb koos tütardega saatesarjas „Laupäev isaga“, mis võtab luubi alla isade ja laste vahelised suhted. Kirjeldada, milline isa ta oma tütardele on, tundub Jaani sõnul raske. „Ma arvan, et ma olen suht normaalne isa. Võib-olla veidi pehmem ja sõbralikum kui see va klassikaline nägemus isast,“ sõnab Tätte muhedalt. Lisaks vanemate mõjutustele tunneb Tätte, et ka tema enda lapsed on teda iga moel inimesena kujundanud. Õpetussõnadest, mida Jaan soovib oma tütardele edasi anda, toob Meisterjaan esile lihtsa, kuid südamliku mõtte: „tehku midagi toredat oma elus.“

Chill võttepäev

Sel kevadel näeb Jaan Tätte juuniorit koos tütardega uues koguperesaates „Laupäev isaga“, kus tuntud Eesti isad veedavad lõbusa päeva pere keskel.

Võttepäevale tagasi vaadates meenutab Tätte, et laste koostööaldis käitumine võttemeeskonnaga üllatas teda. „Kui lapsed mult esimest korda kuulsid, et sellist saadet tahetakse teha, pidin neid tegelikult ikka natuke veenma, et nad oleksid nõus sinna saatesse tulema, aga kui võte lahti läks, hakkasid nad kohe sisu tootma,“ jagab Tätte. Võttepäev möödus isa meelest rahulikult ja chillilt ning tema arvates võis selle põhjuseks olla tähelepanu, mida lapsed saatega palju said.

Kodused hetked perekeskis