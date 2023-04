Ta tõdeb, et me ei saa ignoreerida seda, et raha mängib elus väga olulist rolli - rohkem raha annab rohkem võimalusi. Säästes on võimalik natuke kokku hoida, kuid lõputult seda teha ei saa ilma, et elukvaliteet kannataks. Ainus võimalus ka inflatsiooniga kaasas käia on lisatulu teenimine. Ta jagab kogemust, kuidas ta on ise lisaraha teeninud ning millised võimalused selleks on.