Nahk punetab pärast tuule käes olemist - kas see on asi, mida tasuks ignoreerida?

Kuid Austraalia eksperdid ütlevad, et selle asemel, et veenduda, et sind on tabanud tuulepõletus, on tegelikult päikesepõletus tõenäolisem.

Mis on tuulepõletus?

Tuulepõletus on siis, kui nahk muutub punaseks ja põletikuliseks pärast kokkupuudet tuule või külma õhuga. Tavaliselt on sümptomiteks punane ja kuiv nahk.

UNSW dotsent Deshan Sebaratnami ütleb, et kui su nahk tundub kuum, nagu see oleks põletada saanud, on see tõenäoliselt pigem ultraviolettkiirguse kui külma tuulise ilma tagajärg.

„Arvatakse, et tuulepõletus on sama mis päikesepõletus, ainult et see juhtub jahedama ilmaga,“ ütleb dotsent Sebaratnam. „Õues viibimine tähendab, et nahk puutub kokku ultraviolettkiirgusega – sama tüüpi kahjulike kiirtega, mis põhjustavad päikesepõletust. Erinevus seisneb selles, et ilm on jahedam ja inimesed ei pruugi mõista, et see on põhjustatud päikesest.“

Tuul ei saa samuti nahka põletada - nagu seda teeb päike. Tuul ainult kuivatab nahka. „Seega on punetus, kipitustunne, nahalt eralduv kuumus ja naha koorumine kõik UV-kahjustuse märgid,“ ütleb Buchanan.

Miks me arvame, et see on tuulepõletus?

Sageli eeldavad inimesed, et kui lähed õue ja näed, et ilm on pilvine, siis nad ei saa päikesepõletust. Tegelikult ei ole nii ja tasuks ka päikeseprille kanda, isegi, kui väljas on külm.

Mis siis, kui see on tuulepõletus?

Kui lähed välja väga külma ja tuulise ilmaga ja arvad, et sul on tuulepõletus, on hea uudis see, et sa ei pea kahjustuste pärast liiga palju muretsema. „Tuulepõletus kaob tavaliselt mõne päeva jooksul ilma aktiivse sekkumiseta,“ ütleb dotsent Sebaratnam.

„Aidata võivad õrnad, rasvased niisutajad. Kui see on väga ebamugav, võib käsimüügist saadav steroidkreem aidata põletikku leevendada.“

Allikas: The House of Wellness