„Jeesus, sa oled nii paks!“ Naisstaarid kriitikalaviini all: me ei peaks olema nii varmad teisi kommenteerima

Ariana Grande on märganud viimasel ajal internetis solvavaid kommentaare enda keha osas. Ta tegi TikTokis postituse, kus mainis, et inimesed võiksid internetis oma sõnadega ettevaatlikumad olla. Selle asemel võiks mõista, et ilul ja tervisel on mitmeid vorme ning lõpetada teiste välimuse kommenteerimine.

„Soovin vastata märkustele mu keha kohta ning rääkida, mida tähendab kui sind nii pingsalt jälgitakse,“ sõnas Ariana oma 31 miljonile jälgijale. „Ma arvan, et me ei peaks olema nii varmad teiste kehi kommenteerima. On viise, kuidas teha komplimente või ignoreerida, mida sa näed ja mis sulle ei meeldi. Ma arvan, et me peaks üksteist aitama ja julgustama. On erinevaid viise, kuidas näha välja ilus ja terve.“