Eesti esimese naistejõusaali loonud Karmen ja Andra: me päriselt ka ei ole meestevihkajad!

Juba aastaid on Karmen ja Andra ise kogenud, kõrvalt näinud, sõpradelt kuulnud ja sotsiaalmeedias kohanud näiteid ebameeldivatest kogemustest kommertssaalides. Just seepärast otsustati, et kraabitakse säästud kokku ja tehakse Wimin Fitness – jõusaal, mis on mõeldud ainult naistele.