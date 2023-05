Kas ka sina teed selle ülilevinud vea? See igapäevane harjumus võib olla süüdi sinu väsimuses

Suur osa probleemist, miks väga hilja süüa ei tasu, on seotud meie unerütmiga. Korralik ja hiline eine lihtsalt segab meie keha loomulikku rütmi, mille tõttu ei saa me piisavalt kvaliteetset puhkust. See omakorda tähendab, et kui me ei saa kvaliteetset und, ei puhka me end välja ja oleme ka vähem energilised.