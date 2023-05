„Aastaid on mu karjäär olnud minu prioriteet, kuid 38-aastaselt on mulle kohale jõudnud, et kell tiksub. Minu 45- aastane partner on lapse saamise idee vastu, aga mina tahan lapsi. Nüüd olen salaja rasestumisvastasest vahendist loobunud ja me seksime endiselt palju.

Mõistan, et see on minupoolne algatus ja hasart, kuid ma loodan, et talle hakkab see mõte meeldima, kui ma olen lapseootel. Ma tean, et see pole õige, kuid tunnen, et see on praegu minu ainus võimalus. Temal on eelmisest suhtest juba kaksikud ja ta on suurepärane isa. Kui ma näen teda lastega koos, siis tekib ka minul soov seda kõike kogeda ehk luua ka meie oma väike perekond.