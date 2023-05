Edukas ärinaine Martha Stewart avaldab saladused, mis lubavad tal 81-aastasena fantastiline välja näha

Hiljuti postitas telestaar Martha Stewart endast sotsiaalmeediasse kolm pilti juuksurisalongis, kus ta ootas parajasti juuksepesu. Kõnealused fotod tekitasid aga internetis tõelise tormi- naine nägi nii hea välja, et kahtlustati ilukirurgi sekkumist. Telestaar vastas kommentaaridele, kus jäi endale kindlaks – kõiges on „süüdi“ õige nahahooldusrutiin ning tervislik eluviis.

Ärinaine avaldab, et tema igavese nooruse saladusteks on orgaaniline toit, pilatese trenn ja nahahooldusele tähelepanu pööramine. Stewart on eelkõige tuntuks saanud jagades erinevaid nippe ja soovitusi, kuidas igapäevane kodune elu, muuhulgas majapidamistööd, kokkamine, kodu sättimine ja külaliste vastuvõtmine, uuele tasemele tõsta.