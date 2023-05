Kas sul on ka kaks palgapäeva?

Igalt ostult raha tagasi -3%!

Prisma Konto maksab raha tagasi igalt ostult, ükskõik kas käid poes vaid korra kuus või iga päev, kulutad ühe euro või suisa sadu. Iga ost loeb ja suuremad ostud loevad rohkem. Nimelt on Prisma Konto süsteem kolmeastmeline, võimaldades ostudelt raha tagasi saada 1–3%. Astmelt astmele liikumine on niisama lihtne ja loomulik kui trepist ülesminek. Sina käid lihtsalt poes ja registreerid iga ostuga oma Konto. Kui oled kuu aja jooksul Kontoga registreeritud oste teinud kuni 100 euro eest, saad järgmisel kuul raha tagasi 1% ostusummast. Kui sinu ostusumma jäi 250–400 euro vahele, saad tagasi 2%. Kui ostusumma ületas 400 eurot, kukub järgmisel kuul sinu Kontole 3% ostusummast.

Palgapäev on kord kuus

Kujuta ette, et saaksid palka iga päev eelmise päeva tehtud töö eest. Kättesaadav raha oleks siis ju kolmkümmend korda väiksem võrreldes kord kuus makstava palgasummaga. Nii väikseid summasid ei paneks õieti tähelegi ja nii kuluksid need käest veel enne, kui millekski suuremaks koguma hakata jõuab.

Õnneks maksab Konto sulle palka kord kuus sinu eelmise kuu ostusumma pealt. Nii on sul võimalik kokku koguda kõik kuu jooksul tehtud ostud ning kogusumma pealt tagasi teenida kordades rohkem kui päeva kaupa jupitades.

Kui palju Konto raha sul on?

Sinu Konto jääk ja käesoleva kuu ostutase on näha sinu ostutšeki allosas, seda juhul, kui olid ostu eest tasudes ikka Konto registreerinud. Kontole kogunenud rahal saad silma peal hoida ka Prisma kodulehel oma Kontosse logides. Sealt näed ka, kui palju Konto sulle eelmistel kuudel raha tagasi on maksnud ning kui palju käesoleval kuul veel osta on vaja, et järgmisele tasemele liikuda.

Konto raha teavituskirja saad tellida ka oma meilile, nii on sul iga kuu algul ülevaade mugavalt silme ees. Pane tähele, et Konto raha kehtib 12 kuud alates selle tekkimisest, nii et ära kogutud raha kasutamisega liiga kaua ka venita.

Kuidas kasutada Konto raha?